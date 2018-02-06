Минтранс вынес на общественное обсуждение НПА по вопросам проезда по платным дорогам

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси вынесло на общественное обсуждение нормативные правовые акты по вопросам проезда по платным автодорогам. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Общественное обсуждение проектов указа Президента и постановления Совета Министров по вопросам проезда по платным автодорогам проводится до 10 февраля. Предложения по проектам необходимо направлять на электронный адрес leonchik.s@mintrans.mtk.by.

Как пояснили в Минтрансе, изменения в НПА вносятся в связи с подписанием декрета о развитии предпринимательства. "Этот документ формировался исходя из предложений организаций, ИП в плане либерализации их деятельности. Одно из предложений касалось проезда по платным дорогам Беларуси, его озвучила компания, которая занимается автоперевозками", - отметили в министерстве.

Документом предлагается освободить от платы за проезд ввезенные на территорию ЕАЭС юрлицами или ИП автомобили, не зарегистрированные в одной из стран союза. Также планируется освободить от платы транспортные средства, которые были приобретены белорусскими компаниями в одном из государств Евразийского экономического союза и еще не зарегистрированы. "Предлагается освободить от платы такие авто до момента их регистрации в одной из стран ЕАЭС. При этом у предпринимателей есть 10 дней после покупки или выпуска авто таможенными органами, чтобы зарегистрировать автомобиль", - рассказали в ведомстве и уточнили, что норма касается компаний из всех стран союза. "Если, к примеру, предприниматель из Казахстана будет ввозить транспортное средство через территорию Беларуси, то он тоже не должен будет платить за проезд по платным автодорогам", - сообщили в Минтрансе. Также от платы освобождаются буксируемые этими авто прицепы.

В Беларуси функционирует национальная электронная система взимания платы за проезд по платным дорогам. Данная система имеет торговую марку BelToll. С 1 августа 2013 года она введена в коммерческую эксплуатацию. В настоящее время система действует на определенных дорогах страны общей протяженностью 1613,6 км.-0-