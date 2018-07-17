Минтруда 18 июля онлайн ответит на вопросы по обеспечению средствами реабилитации

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Обеспечение техническими средствами социальной реабилитации" пройдет 18 июля в Министерстве труда и социальной защиты, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

С 14.00 до 15.00 заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, начальник управления по делам инвалидов Александра Шевцова, а также консультант управления по делам инвалидов Тамара Горденя ответят на вопросы, связанные с обеспечением граждан техническими средствами социальной реабилитации, порядком и условиями их получения.

Интерактивный проект реализуется на сайте Минтруда. Каждый посетитель может заранее или непосредственно во время конференции задать ее участникам интересующие его вопросы. Ответы будут публиковаться в режиме реального времени в открытом доступе.-0-