Минтруда: для базы не занятых в экономике апробируется алгоритм передачи данных

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, находится на стадии апробирования программного продукта и алгоритма передачи данных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Минтруда и иные заинтересованные проводят организационно-технические мероприятия по реализации постановления Совмина от 31 марта 2018 года №239 "Об утверждении Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций". База должна быть сформирована к 1 декабря 2018 года.
"Для автоматизации этого процесса Центр информационных технологий министерства разработал специальное программное обеспечение "Программа подготовки и направления электронных документов". Оно позволяет формировать списки идентификационных номеров граждан, которые в отчетном периоде официально работали или не относились к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, - пояснили специалисты министерства. - В настоящее время апробируется сам программный продукт и алгоритм передачи данных". То есть отлаживается бесперебойный механизм передачи информации от государственных органов и организаций для формирования списков, которые станут основой для общереспубликанской базы.
Как сообщалось, услуга передачи с помощью ОАИС (общегосударственной автоматизированной информационной системы) списков идентификационных номеров, других персональных данных для формирования базы не занятых в экономике будет доступна с 1 сентября. Ею смогут пользоваться госорганы и другие организации (министерства, "Белгосстрах", творческие союзы, частные учреждения образования, облисполкомы и Минский горисполком, другие госорганы). Доступ к самой базе планируется обеспечить с 1 ноября. Потребителями услуги станут местные исполнительные и распорядительные органы.-0-
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