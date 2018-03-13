Минтруда отмечает тенденцию роста рождаемости третьих и последующих детей с вводом семейного капитала

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный капитал доказал свою эффективность по стимулированию рождаемости третьих и последующих детей в Беларуси. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на прямой линии с читателями "Сельской газеты", сообщает БЕЛТА.

"Семейный капитал стал хорошим стимулом для всплеска рождаемости. Если до введения программы рождалось порядка 17,3 тыс. третьих и последующих детей, то после ее принятия их количество выросло до 22,2 тыс.", - привел цифры замминистра. Вопрос о продлении сроков реализации данной программы, которая рассчитана до 2019 года включительно, остается открытым.

Александр Румак подчеркнул, что выдвигаются различные варианты совершенствования этого вида долгосрочной поддержки многодетных семей. В том числе звучат предложения о начислении семейного капитала на второго ребенка для стимулирования рождения вторых детей. Потому что пока семьи с одним ребенком в Беларуси преобладают.

Семейный капитал введен с 1 января 2015 года. Это единовременное предоставление безналичных денежных средств в $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. В 2015 году было открыто 11 582 депозитных счета, в 2016-м - 18 983.

Заявления о назначении семейного капитала, поступающие в местные органы власти, рассматриваются в течение одного месяца. Денежные средства в $10 тыс. предоставляются семьям для использования в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке - по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования; получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения; формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье. Право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси, постоянно проживающие в республике: мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2015-го по 31 декабря 2019 года, если с учетом родившегося, усыновленного (удочеренного) ребенка (детей) в семье воспитываются не менее троих детей до 18 лет. При этом дата рождения ребенка должна быть не ранее 1 января 2015 года. Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала, то такое право предоставляется отцу (отчиму) при соблюдении остальных условий. Реализовать право на назначение семейного капитала можно только один раз.-0-