Минтруда подготовит перечень трудных жизненных ситуаций в помощь местным комиссиям

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты подготовит примерный перечень оснований для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на брифинге о применении новых положений и реализации норм декрета №1 в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы постараемся подготовить методические рекомендации для работы комиссий на местах, - сказал Андрей Лобович. - Своеобразный открытый перечень примеров тяжелых жизненных ситуаций, которые являются основанием для исключения из базы не занятых в экономике граждан, направим в регионы".

Примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения разработано правительством и утверждено постановлением №240 от 31 марта 2018 года. Постановление рекомендует создать такие комиссии в течение месяца. "Все, что касается формирования их состава, порядка работы, прав и задач, должно найти отражение в положениях, которые будут приниматься на местах. Если органы власти посчитают возможным расширить перечень полномочий комиссий, это их право", - подчеркнул первый замминистра.

Исходя из названия, комиссии будут координировать работу по выполнению норм декрета №1. Их главная задача - оказание содействия занятости и самозанятости граждан, а также проведение профилактических мероприятий с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. "Комиссии могут принимать решения о необходимости или возможности направления человека в ЛТП. Однако само направление будет осуществляться только в соответствии с законодательством - по решению суда", - добавил Андрей Лобович.

Кроме того, именно комиссия будет рассматривать трудные жизненные ситуации граждан, а также случаи, когда, по мнению человека, его включили в список не занятых в экономике по ошибке. Для этого гражданину необходимо подтвердить свой статус документально (полные перечни граждан, которые должны быть включены или исключены из базы, содержатся в постановлении №239 от 31 марта 2018 года, которым определен порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике).

По словам Андрея Лобовича, называть примерное количество человек, которые попадут в базу, преждевременно. "Когда мы ее сформируем из тех информационных ресурсов, которые имеются сейчас у госорганов, тогда и определится количество трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Мы старались по максимуму учесть все ресурсы", - отметил первый замминистра.-0-

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