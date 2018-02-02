Минтруда предлагает проанализировать причины роста показателя временной нетрудоспособности

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты считает необходимым проанализировать причины роста расходов на оплату временной нетрудоспособности. Об этом заявила сегодня министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Он особенно заметен в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателя временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер", - отметила Ирина Костевич.

Кроме того, она сообщила, что в 2017 году сумма поступлений в бюджет Фонда социальной защиты населения составила 12,4 млрд, темп роста - 108,9%. Для обеспечения своевременного финансирования всех расходов привлекались средства республиканского бюджета в сумме почти Br519 млн. Для сбалансированности доходов и расходов ФСЗН активно работал с должниками. В результате задолженность в бюджет фонда по платежам снизилась почти на Br21 млн.

Участие в коллегии приняли заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.-0-