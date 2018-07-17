Минтруда представило программу для сбора данных о занятых в экономике

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты на своем сайте представило программу подготовки и направления электронных документов, которая будет задействована для сбора данных о занятых в экономике, сообщает БЕЛТА.

Программа будет использоваться госорганами и организациями для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. База данных должна быть готова к 1 декабря 2018 года.

Консультацию по вопросам эксплуатации программы подготовки и направления электронных документов можно получить в Центре информационных технологий Минтруда.

Как сообщалось ранее, электронная услуга передачи данных о не занятых в экономике гражданах будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 сентября.-0-