Минтруда представило программу для сбора данных о занятых в экономике

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты на своем сайте представило программу подготовки и направления электронных документов, которая будет задействована для сбора данных о занятых в экономике, сообщает БЕЛТА.
Программа будет использоваться госорганами и организациями для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. База данных должна быть готова к 1 декабря 2018 года.
Консультацию по вопросам эксплуатации программы подготовки и направления электронных документов можно получить в Центре информационных технологий Минтруда.
Как сообщалось ранее, электронная услуга передачи данных о не занятых в экономике гражданах будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 сентября.-0-
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