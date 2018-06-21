Минтруда рассказало, как снизить погрешность при использовании "Пенсионного калькулятора"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снизить погрешность при самостоятельном расчете размера пенсии с помощью онлайн-сервиса "Пенсионный калькулятор" можно, оценив длительность стажа в полных годах и сопоставив свою зарплату со средней по стране. Нюансы использования услуги пояснила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич на онлайн-конференции, которая прошла сегодня на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

Работающие граждане уже пробуют самостоятельно рассчитать свою будущую пенсию через онлайн-сервис на Национальном интернет-портале социальной защиты, но сталкиваются с трудностями, потому что не знают индивидуальный коэффициент заработка, как и стаж работы на перспективу. "Если для расчета пенсии указывается только минимально необходимый для назначения пенсии стаж (например, в 2018 году - 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов), то погрешность в таком расчете, конечно, будет существенной. Ведь сегодня на пенсию по возрасту женщины выходят при стаже в среднем около 33 лет (максимальный стаж, который может быть учтен при расчете пенсии женщине, - 40 лет). Чтобы снизить погрешность, можно самостоятельно оценить длительность имеющегося стажа работы и других учитываемых видов деятельности, таких как учеба, военная служба, уход за детьми, инвалидом 1-й группы или престарелым, в полных годах (по трудовой книжке и иным документам - дипломам, справкам)", - сказала Наталья Мурашкевич.

Оценить величину собственного заработка (до уплаты налогов) за последние 20-25 лет работы можно, сравнив со средней зарплатой по республике. Если зарплата была на уровне средней, то индивидуальный коэффициент заработка (ИКЗ) ориентировочно составит 1, если в два раза выше средней - ИКЗ составит 2, наполовину ниже средней зарплаты - 0,5.

Например, у женщины, имевшей в течение 20 лет работы перед назначением пенсии заработок, сопоставимый со средним по стране (ИКЗ около 1), размер пенсии в зависимости от стажа может варьироваться примерно от Br250 (при 20-летнем стаже) до Br350 (при 40-летнем стаже). При 30-летнем стаже размер пенсии составит примерно Br300.

Национальный интернет-портал социальной защиты работает в тестовом режиме с лета 2017 года. Он был разработан для повышения эффективности взаимодействия органов и организаций социальной защиты с населением. На нем представлена информация, электронные услуги и сервисы, относящиеся к социально-трудовой сфере. Особым спросом у посетителей сайта пользуется услуга "Пенсионный калькулятор", с помощью которой можно по заданным параметрам онлайн примерно рассчитать, какой будет пенсия.-0-

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