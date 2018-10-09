Минтруда: сохранение семьи в ситуации участившихся разводов - государственная задача

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство активизирует работу по сохранению института семьи, чтобы переломить негативную тенденцию разводов. Об этом заявил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков на пресс-конференции, приуроченной ко Дню матери (14 октября), передает корреспондент БЕЛТА.

"В территориальных центрах соцобслуживания разработаны специальные программы для родителей, целью которых является повышение культуры брачно-семейных отношений. Организована работа клубов и кружков по оказанию помощи в формировании гармоничных внутрисемейных отношений. По статистике, сегодня у нас распадается около 50% заключенных браков: ежегодно регистрируется около 60 тыс. браков и 30 тыс. разводов. Поэтому сохранение семьи - достаточно серьезная проблема, которая стоит перед республикой. Для этого в том числе ведется работа по социальной адаптации и поддержке при разрешении внутрисемейных конфликтов. В практику работы центров внедрена программа "Родительский университет" для просвещения родителей в вопросах воспитания детей, укрепления института семьи", - рассказал Валерий Ковальков.

На базе центров функционируют клубы молодой семьи, школы позитивного материнства, проводится индивидуальное психологическое консультирование и даются рекомендации для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни через проведение лекций, акций, тематических мероприятий.

"Мы поступательно двигаемся вперед в сфере улучшения условий для жизни семей с детьми. Работа по совершенствованию господдержки семей с детьми - это постоянный процесс. Так, с 1 июля 2017 года вступил в силу закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" в новой редакции. Закон усиливает социальную защиту отдельных категорий граждан: женщин, получающих пособие по беременности и родам в минимальном размере, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и родителей, имеющих инвалидность", - добавил Валерий Ковальков.

В декабре 2018 года вступили в силу изменения и дополнения в закон "О социальном обслуживании", которым определены направления дальнейшего развития системы социального обслуживания, в том числе семей с детьми. Одновременно местные органы власти получили возможность расширять перечень оказываемых учреждениями соцобслуживания услуг и категорий граждан, имеющих право на их получение.

В конце прошлого года утверждены требования к содержанию и качеству социальных услуг на основе государственных минимальных социальных стандартов. С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в указ №41 "О государственной адресной социальной помощи", направленные на повышение доступности и уровня социальной поддержки населения. Принят в первом чтении проект Трудового кодекса, которым предусматривается введение отцовского отпуска при рождении ребенка, развитие гибких форм занятости, в том числе дистанционной работы, и других норм для лиц с семейными обязанностями.-0-