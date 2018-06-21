Минтруда: в 2017 году на тысячу работающих приходилось около 600 пенсионеров

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2017 году на тысячу работающих приходилось около 600 пенсионеров. Такие данные привел сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции, которая проходит на сайтах БЕЛТА и министерства.

"В 2015 году на тысячу работников приходилось 572 пенсионера, в 2016 году и в 2017 году - 591 и 597 соответственно. Если бы не было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста, это соотношение было бы еще выше", - отметил Валерий Ковальков.

Такое соотношение работающих и ушедших на заслуженный отдых пока позволяет сохранять уровень пенсионных выплат. Что касается назначенных трудовых пенсий, то самый высокий их размер в Минске (средний в мае 2018 года составил Br355,2), а наименьший зафиксирован в Брестской области - Br319,73. Причина таких расхождений - межрегиональные различия в уровне заработной платы, из величины которой исчисляются трудовые пенсии.

Возможность повышения пенсий в 2018 году будет определяться с учетом имеющихся средств в бюджете фонда соцзащиты населения.-0-

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