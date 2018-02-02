Минтруда в 2018 году займется прогнозированием потребности экономики в кадрах

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым направлением деятельности Министерства труда и социальной защиты в 2018 году станет работа по прогнозированию потребности экономики в кадрах. Об этом сообщила сегодня министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году мы впервые сформируем прогноз баланса трудовых ресурсов и перспективную потребность экономики в кадрах. На основе этой информации Минобразования будет формировать контрольные цифры приемов в учреждения образования", - сказала Ирина Костевич.

Решение вопросов рынка труда - это не только задача органов по труду, занятости и соцзащите. "Необходима консолидация всех структурных подразделений местных исполнительных органов власти, особенно с комитетами экономики, в зоне ответственности которых находится развитие малого бизнеса, где создается более 50% рабочих мест", - добавила министр.

Участие в коллегии приняли заместитель премьер-министра Василий Жарко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.-0-