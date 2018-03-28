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Минутой молчания почтят в Беларуси память жертв трагедии в Кемерово

Общество 28.03.2018 | 17:14
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Новости сюжета Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
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28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минутой молчания почтят в Беларуси память жертв трагедии в Кемерово. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер признался, что ему трудно выразить словами все свои чувства. "Это боль не только Российской Федерации, россиян, но и каждого жителя Беларуси. Вы видите: мы одно целое, одна семья, вместе и в радости, и тем более в боли, - подчеркнул Михаил Русый. - Принято, будем говорить, народное решение: в 19.00 - минута молчания. Мы сейчас возвращались из командировки - везде идет сообщение водителям в эту минуту нажать на клаксоны".

Он подчеркнул, что человеческая жизнь - самое главное, что есть в мире. "Мы должны все делать, чтобы жить было безопасно", - заявил заместитель премьер-министра.-0-

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Теги
пожар, Россия, Русый, траур
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