28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минутой молчания почтят в Беларуси память жертв трагедии в Кемерово. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер признался, что ему трудно выразить словами все свои чувства. "Это боль не только Российской Федерации, россиян, но и каждого жителя Беларуси. Вы видите: мы одно целое, одна семья, вместе и в радости, и тем более в боли, - подчеркнул Михаил Русый. - Принято, будем говорить, народное решение: в 19.00 - минута молчания. Мы сейчас возвращались из командировки - везде идет сообщение водителям в эту минуту нажать на клаксоны".

Он подчеркнул, что человеческая жизнь - самое главное, что есть в мире. "Мы должны все делать, чтобы жить было безопасно", - заявил заместитель премьер-министра.-0-