Минувший сентябрь стал самым теплым в Беларуси за последние 74 года

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувший сентябрь в Беларуси стал самым теплым за последние 74 года. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

"Сентябрь характеризовался преобладанием по-летнему теплой погоды. И только в третьей декаде месяца похолодало. Средняя за месяц температура воздуха составила 13-16,5 градуса тепла, что на 2-3,5 градуса выше климатической нормы. Таким теплым сентябрь в Беларуси выдался впервые за послевоенный период", - говорится в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха на большей части территории страны только 22-23 сентября понизилась до 14 градусов тепла, что в климатологии считается окончанием лета. Это в среднем на две декады позже обычных сроков. Большую часть месяца среднесуточная температура воздуха находилась в пределах плюс 13-19 градусов. В отдельные сутки в основном по юго-востоку страны средний температурный фон повышался до 20-24 градусов. Днем воздух прогревался до 21-28 градусов. В начале месяца, а также 13 сентября и 20 сентября в юго-восточных районах страны дневной максимум температуры достигал плюс 29-30 градусов. Температурный максимум - 30,2 градуса - зарегистрирован 4 сентября на метеостанциях Октябрь (Гомельская область) и Пинск.

Дожди в сентябре были преимущественно кратковременными и чаще всего отмечались в третьей декаде месяца. В целом за месяц на большей части территории страны выпала месячная норма осадков - 44-78 мм. В отдельных районах Витебской, Минской, Гродненской, Могилевской и Брестской областей и на большей части территории Гомельской области сумма осадков за месяц не превысила 22-43 мм (40-70% месячной нормы).-0-

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