Минздрав Беларуси мониторит сообщения о сборе средств на лечение за рубежом

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав отслеживает сообщения о сборе средств на лечение и реабилитацию белорусов за рубежом, в том числе для оценки полноты оказанной помощи в пределах республики. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Людмила Легкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В министерстве и управлениях по здравоохранению облисполкомов мы занимаемся мониторингом таких сообщений, чтобы дать оценку, весь ли объем медицинской помощи и реабилитации этот ребенок или семья получили у нас. Мониторим, для чего именно осуществляется сбор денег", - сказала Людмила Легкая. Если речь идет о необходимости оперативного вмешательства в кардиологии, неврологии, онкогематологии и т.д., то, как отметила представитель Минздрава, вся помощь может быть оказана в Беларуси. Вместе с тем законодательством не запрещено искать варианты и за пределами страны.

"Но есть действительно тяжелые заболевания, при которых в Беларуси медицинская помощь не оказывается. Существует комиссия в Минздраве по направлению граждан за пределы республики для получения лечения за рубежом. Но обязательно должно быть обращение родителей. Возможно, некоторые из них не знают об этом. И в этом еще одна из целей нашего мониторинга - наладить контакт и донести информацию, какая помощь оказывается в Беларуси, по какому поводу родители могут обратиться дополнительно", - добавила Людмила Легкая.

Она также отметила, что за последние 10-15 лет детская медицина в Беларуси совершила огромный скачок. И важная задача на сегодня - информировать граждан о ее возможностях.-0-