Минздрав: эффективность лечения гепатита С отечественными препаратами составляет 95%

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность лечения гепатита С отечественными препаратами составляет 95%. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главного врача городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный специалист по оказанию медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией Министерства здравоохранения Беларуси Олег Скрипко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государством было закуплено лечение для 2 тыс. пациентов с гепатитом С, рассчитанное на средний курс в 12 недель. Бесплатное лечение прошли 1 574 человека, так как некоторым из них понадобился более продолжительный курс приема препаратов. Эффективность лечения на данный момент составляет свыше 95%", - сказал Олег Скрипко.

Замглавврача отметил, что на данный момент вирусный гепатит С у взрослых пациентов не входит в перечень заболеваний, подлежащих бесплатному лечению. "В связи с тем, что у нас появились отечественные производители лекарств, которые предложили их за разумную цену, министр здравоохранения принял решение провести пробное лечение, оценить его эффективность. После этого можно решать, насколько целесообразно вносить эти лекарства в постановление, описывающее бесплатное лечение", - проинформировал он.

На белорусской товарной бирже уже размещен конкурс на закупку лекарств еще на 6 тыс. пациентов с гепатитом С. "В конечном итоге мы придем к тому, что, после того как будут пролечены все пациенты уязвимых групп, в Беларуси будет бесплатное лечение всех нуждающихся с хроническим вирусным гепатитом С. Наша цель - элиминация этой инфекции в стране или, по крайней мере, доведение ее до единичных случаев", - заявил Олег Скрипко.

"Национальная промышленность уже сейчас дает приемлемую цену на препараты. Вероятно, она будет еще снижена по мере развития производств. Перспектива ликвидации хронического гепатита С и ассоциированных с ним тяжелых осложнений у нас хорошая", - добавил он.-0-