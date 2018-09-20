Минздрав и фонд "Шанс" реализуют программы для детей с эпилепсией и болезнью Крона

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и Международный благотворительный фонд помощи детям "Шанс" подписали сегодня три новых программы по оказанию помощи детям, передает корреспондент БЕЛТА.

По программе хирургического лечения эпилепсии планируется закупка необходимого оборудования, которое позволит обеспечить мониторинг состояния детей всех возрастов до и после операции. Также фонд окажет помощь в обучении соответствующих специалистов.

Вторая программа предполагает помощь детям с туберозным склерозом. "Есть доказанная эффективность применения группы лекарственных средств, которые относятся к противоопухолевым, именно у детей с этой патологией. До тех пор, пока этот препарат будет внесен в перечень основных лекарственных средств (для этого необходимо время), нам будет помогать фонд", - сказала начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Людмила Легкая.

Лекарственные средства будут закуплены и по программе "Помощь детям с болезнью Крона и язвенным колитом". Сейчас благодаря льготному обеспечению пациенты получают необходимые препараты. Помощь фонда "Шанс" позволит обеспечивать их лекарствами в короткий промежуток времени - от закупки до закупки.

За пять лет сотрудничества с фондом "Шанс" достигнуты высокие результаты. В частности, в организациях здравоохранения появилось новое оборудование, благодаря которому в каждом регионе есть возможность своевременно и на высоком уровне проводить исследование слуха у детей с периода новорожденности. Успешно реализуются программы "Совершенствование оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями", "Помощь детям с ювенильным ревматоидным артритом", "Развитие детской интервенционной аритмологии в Беларуси", "Помощь детям с буллезным эпидермолизом".

Как отметили в пресс-службе Минздрава, совместная деятельность способствует сохранению здоровья детей, предотвращению инвалидности, снижению смертности и улучшению качества жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Международный благотворительный фонд "Шанс" является некоммерческой организацией. Он оказывает благотворительную адресную помощь, направленную на оплату лечения больных детей и их реабилитации. За годы существования фонд оказал помощь более 830 детям на сумму свыше $12,5 млн.-0-