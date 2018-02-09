Минздрав начал транслировать заседания закупочной комиссии в интернете

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения начало транслировать заседания закупочной комиссии в интернете, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"С начала 2018 года Министерство здравоохранения проводит заседания закупочной комиссии с использованием видеотрансляции. Такой режим позволяет всем участникам процесса отслеживать его ход, что обеспечивает максимальную открытость и прозрачность процедуры закупок", - сказала Юлия Бородун.

Теперь любой потенциальный поставщик, как, впрочем, и любой человек, может включить компьютер и посмотреть, как проходит утверждение заявок, какие вопросы задаются, параметры обсуждаются. Видеотрансляция проходит на YouTube-канале Минздрава, адрес которого можно увидеть на сайте ведомства в день проведения закупочной комиссии.

Юлия Бородун отметила, что канал на YouTube Минздрав создал в конце 2017 года. Там размещаются новости министерства, а также подчиненных ему организаций здравоохранения. Кроме того, новости Минздрава можно увидеть в аккаунтах в Twitter, Facebook, Instagram и "Вконтакте".-0-