Минздрав о вакцинации: защиту от инфекций важно сформировать с самого раннего возврата

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав напомнил о важности плановой вакцинации, которая позволяет с самого раннего возраста сформировать у ребенка собственную защиту от инфекций. Соответствующая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В сообщении отмечается, что в мире накоплен колоссальный опыт плановой вакцинации детей от различных инфекций. Научно доказано, что иммунная система даже новорожденного ребенка способна дать адекватный ответ на вводимые вакцины. Естественная защита малыша материнскими антителами, которые поступают в его организм через плаценту во время беременности и через грудное молоко, непродолжительна и сохраняется только первые 3-6 месяцев жизни. Такая защита работает только в том случае, если мама была вакцинирована ранее или переболела инфекцией, против которой применяется вакцинация. В остальных случаях ребенок оказывается незащищенным перед возбудителями различных инфекций и нуждается в формировании собственной защиты с самого раннего возраста.

В мире расширяют применение многокомпонентных вакцин, что позволяет снизить число инъекций для младенцев, а также снижают возраст вакцинируемых, что приводит к своевременному формированию иммунитета против инфекций. Поэтому каждая страна имеет свой вариант календаря прививок.

Большинство государств начинают вакцинацию против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции у детей в возрасте двух месяцев. По данным ВОЗ, речь идет о таких странах, как США, Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Испания, Великобритания, Австралия, Бразилия, Польша, Литва, Латвия, Румыния, Португалия, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия и др. Некоторые государства практикуют введение первой дозы многокомпонентных вакцин в более раннем возрасте, с шести недель жизни (Новая Зеландия, Мавритания, Индия) или более позднем возрасте, с трех месяцев (Словения, Исландия, Эстония, Финляндия, Япония, Россия и др.).

В Беларуси вакцинация населения проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Плановая иммунизация проводится против 12 инфекционных заболеваний (полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, паротита, гепатита В, туберкулеза, пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа). По эпидемическим показаниям прививки проводятся против 18 инфекционных заболеваний: бешенства, бруцеллеза, ветряной оспы, вирусных гепатитов А и В, дифтерии, желтой лихорадки, клещевого энцефалита, коклюша, кори, краснухи, лептоспироза, полиомиелита, сибирской язвы, столбняка, туляремии, чумы, эпидемического паротита.-0-