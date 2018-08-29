Минздрав объяснил причины поставки "Эупенты" для плановой вакцинации

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская на брифинге объяснила причины поставки незарегистрированной в Беларуси вакцины "Эупента", передает корреспондент БЕЛТА.

Людмила Реутская

В 2017 году в Беларуси возникла критическая ситуация, связанная с поставкой некачественных серий вакцины российского производства АКДС. Эти серии периодически браковались и возвращались поставщику. Сложившаяся в прошлом году ситуация грозила не просто срывом Национального календаря прививок, но и массовым распространением опасных инфекций.

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