2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав отрабатывает механизмы по минимизации коррупционных рисков в отрасли, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минздрав ежедневно проводит антикоррупционную и профилактическую работу. Мы отрабатываем риски, чтобы еще больше их минимизировать", - сказал Валерий Малашко. Он уточнил, что речь идет обо всех уровнях - от врача, который выписывает больничный, до чиновника, который принимает те или иные управленческие решения.

Касательно работы, что проводится на данном этапе, министр отметил: "Произведен подбор кадров. Меняем в целом структуру закупок - и лекарственных препаратов, и изделий медицинской техники". В этом плане Минздрав активно работает с МАРТ, Минфином, Минэкономики, чтобы выработать схему, которая позволит минимизировать все коррупционные риски и сделать всю схему закупок более прозрачной.-0-