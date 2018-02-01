1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав предлагает рассмотреть вопрос об организации на предприятиях единого дня диспансеризации, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году предлагается рассмотреть вопрос об организации на предприятиях единого дня диспансеризации. Внедрить в регионах положительный опыт пилотного проекта в Минске по проведению диспансеризации выходного дня. В каждом регионе есть чему и у кого поучиться", - сказал Валерий Малашко.

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