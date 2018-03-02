Минздрав призвал аптеки убрать из вывесок вводящую в заблуждение информацию

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав призвал аптеки убрать из вывесок и световой рекламы информацию, которая вводит в заблуждение. Соответствующее письмо в адрес юрлиц, осуществляющих розничную реализацию лексредств, размещено на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В письме Минздрав проинформировал об увеличении количества аптек, в световой рекламе и на вывесках которых используются товарные знаки, такие как "Аптека бережливых", "Любимая Аптека", "Доктор А", "Доктор До", "Евроаптека", "Альфа-аптека", "Заботливая Аптека", "Добрыя леки", "Аптека низких цен", "Аптека оптовых цен". По мнению министерства, это вводит в заблуждение население и приводит к обращениям граждан.

Минздрав напомнил, что использование таких товарных знаков противоречит закону о защите прав потребителей, а также не отвечает требованиям Надлежащей аптечной практики. Юридические лица, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность, при размещении информации для населения (в том числе в интернете) должны использовать только название организации, указанной в лицензии и в свидетельстве о госрегистрации.

Руководителям организаций, в названии аптек которых используются товарные знаки, не соответствующие названиям, указанным в лицензиях на осуществление фармацевтической деятельности, необходимо до 15 марта 2018 года предоставить в Минздрав информацию о принятых мерах по исключению таких названий.-0-