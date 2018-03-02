Минздрав призвал аптеки убрать из вывесок вводящую в заблуждение информацию

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав призвал аптеки убрать из вывесок и световой рекламы информацию, которая вводит в заблуждение. Соответствующее письмо в адрес юрлиц, осуществляющих розничную реализацию лексредств, размещено на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
В письме Минздрав проинформировал об увеличении количества аптек, в световой рекламе и на вывесках которых используются товарные знаки, такие как "Аптека бережливых", "Любимая Аптека", "Доктор А", "Доктор До", "Евроаптека", "Альфа-аптека", "Заботливая Аптека", "Добрыя леки", "Аптека низких цен", "Аптека оптовых цен". По мнению министерства, это вводит в заблуждение население и приводит к обращениям граждан.
Минздрав напомнил, что использование таких товарных знаков противоречит закону о защите прав потребителей, а также не отвечает требованиям Надлежащей аптечной практики. Юридические лица, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность, при размещении информации для населения (в том числе в интернете) должны использовать только название организации, указанной в лицензии и в свидетельстве о госрегистрации.
Руководителям организаций, в названии аптек которых используются товарные знаки, не соответствующие названиям, указанным в лицензиях на осуществление фармацевтической деятельности, необходимо до 15 марта 2018 года предоставить в Минздрав информацию о принятых мерах по исключению таких названий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.406 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9595 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4599 BYN
|3.445 BYN
|3.46 BYN