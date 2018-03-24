Минздрав разрабатывает регламент посещения родственниками молодых мам в роддомах

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси разрабатывает регламент посещения родственниками молодых мам в роддомах, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный акушер-гинеколог министерства Юлия Савочкина.

Разработка документа находится на завершающей стадии. Далее его разошлют в управления здравоохранения облисполкомов и комитет по здравоохранению Мингорисполкома, а также в подчиненные им организации. На основании регламента будет выработана концепция посещения родственниками каждого отдельного родильного дома и родильного отделения.

В соответствии с регламентом, каждая организация здравоохранения по своему усмотрению определит время и предложит удобный формат посещения. В качестве приемлемого варианта возможно выделение специального помещения, где семья в уютной атмосфере сможет пообщаться и поделиться эмоциями. "В разных роддомах созданы разные условия, поэтому и подходы к посещению родственниками нельзя стандартизировать. Каждый родильный дом вправе сам выбрать некий формат", - отметила Юлия Савочкина.

По ее словам, особенно важно обеспечить санитарно-эпидемический режим. Если кто-то из членов семьи имеет простудное заболевание, посетить роддом он не сможет.

После того как была анонсирована новость о возможности посещения родственниками молодых мам в палатах родильных домов, в обществе возникла дискуссия по поводу необходимости и важности такого решения. Посещать женщину в роддоме или нет - личное дело каждого, заметила главный акушер-гинеколог. Никто не принуждает родственников к этому. Однако важно понимать, что уже в первые дни жизни ребенок нуждается в присутствии отца.

Поддержанию в обществе положительного имиджа семьи, формированию ответственного родительства Минздрав уделяет особое внимание. В связи с этим министерство проводит в регионах акцию "Открытый роддом", направленную на повышение доверия семьи к медицинским работникам роддомов. Во время акции беременные женщины могут посетить роддома или родильные отделения для ознакомления с условиями, в которых им предстоит рожать. Они могут детально познакомиться с работой медучреждения, осмотреть палаты и задать медицинскому персоналу все волнующие их вопросы. Акция "Открытый роддом" 24-25 марта проходит в Гродно в рамках проекта "Мама Pro". Ранее она состоялась в Могилеве, Минске и Бресте. На очереди Гомель и Витебск.

Благодаря проекту "Мама Pro" будущие и состоявшиеся родители на одной площадке могут встретиться и поговорить с представителями родильных домов того или иного региона на темы планирования беременности, особенностей питания, обезболивания родов, грудного вскармливания, введения прикорма, действий родителей в экстренных ситуациях, особенностей новорожденных. Спикерами "Мама Pro" выступают разные специалисты: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры. Реализуется этот проект при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси.-0-