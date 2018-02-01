Минздрав уделит особое внимание доступности диагностических услуг для сельского населения

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав в 2018 году уделит особое внимание доступности диагностических услуг для сельского населения, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.
В настоящее время вносятся изменения в социальные стандарты в сфере здравоохранения. В частности, пересмотрен социальный стандарт по врачу общей практики с учетом обслуживаемого детского и взрослого населения. "Особое внимание в 2018 году будет уделено доступности диагностических услуг для сельского населения. Платные услуги для сельского населения должны стать исключением", - сказал Валерий Малашко.
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