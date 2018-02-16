16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав усовершенствовал порядок установления диспансерного наблюдения за пациентами психиатрического профиля. Это предусмотрено постановлением ведомства №95 от 10 ноября 2017 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Постановлением конкретизирован порядок установления диспансерного наблюдения, механизм и сроки передачи медицинской информации о пациентах, которые поменяли место жительства. Согласно документу, передача информации осуществляется в течение пяти рабочих дней. Таким образом, пациент не останется без психиатрической помощи", - сказал главный нарколог Минздрава Иван Коноразов. Если человек переехал, в течение короткого времени он сможет обратиться в учреждение, оказывающее психиатрическую помощь, по новому месту своего пребывания. Специалисты уже будут знать о том, что на территорию, прикрепленную к их учреждению, прибыл новый пациент, который нуждается в медпомощи и которому необходима выписка определенных лекарств, пояснил главный нарколог.

Аналогичные уточнения даны и касательно диспансерного наблюдения за несовершеннолетними, которые по достижению совершеннолетия продолжают нуждаться в психиатрической помощи.

Минздрав также усовершенствовал порядок выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие психиатрического учета. Пациентам, в отношении которых прекращено диспансерное наблюдение, такая медсправка будет выдаваться после психиатрического освидетельствования врачебно-консультационной комиссией (ВКК). Если за справкой обратится пациент, которому ранее оказывалась психиатрическая помощь, но он не состоял под диспансерным наблюдением, для ее получения нужно пройти освидетельствование врачом-специалистом.

По словам главного нарколога Минздрава, такое новшество позволит обеспечить права граждан. В частности, речь идет о тех случаях, когда, пользуясь болезненным состоянием человека, некоторые люди обманом пытаются завладеть его имуществом, понуждая подписать юридически или финансово значимый документ. Результаты психиатрического освидетельствования свидетельствуют о наличии или отсутствии у человека острого психического расстройства в настоящее время. Ранее указанная справка о состоянии здоровья выдавалась, если человек в данный момент снят с диспансерного наблюдения. При этом не учитывалось, что его состояние здоровья могло ухудшиться.

Кроме того, уточнен состав ВКК, определен порядок взаимодействия организаций здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь взрослому и детскому населению, конкретизированы сроки диспансерного наблюдения при отдельных психических и поведенческих расстройствах. В отдельную диспансерную группу наблюдения выделены люди, страдающие психическими расстройствами (заболеваниями) и находящиеся в стационарных учреждениях социального обслуживания.

Предыдущий нормативный правовой акт, который регулировал вопросы диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническими или затяжными психическими расстройствами (заболеваниями), был принят в 2012 году. В 2013-м в него внесли изменения. Необходимость в разработке и принятии нового постановления назрела с учетом практики применения этих документов.-0-