Минздрав уточнил, какие лекарства для гипертоников изъяты в Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения уточнило, какие именно валсартансодержащие лекарства были изъяты в Беларуси. Соответствующая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В Минздраве напомнили, что Европейское медицинское агентство инициировало отзыв всех валсартансодержащих лекарственных средств, изготовленных с использованием субстанций валсартана производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай) и Zhejiang Tianya Pharmaceuticals (Китай). В субстанциях была определена примесь N-нитрозодиметиламин, обладающая возможными канцерогенными свойствами.

На основании этой информации в Беларуси незамедлительно были отозваны 14 серий четырех валсартансодержащих лекарств, произведенных с использованием этих субстанций. Речь шла о таблетках "Валз" (производства Actavis Ltd., Мальта), "Валз Н" (Actavis Ltd., Мальта), "Валзан Ламира" (Pharmacare PLC, Палестина / "Ламира-Фармакар", Беларусь), "Валзан Н" (Pharmacare PLC, Палестина).

Отзыв не затронул другие зарегистрированные на территории страны валсартансодержащие лекарства, при производстве которых использовались субстанции, в которых нет указанной примеси.

В Минздраве также добавили, что риск влияния этой примеси на развитие злокачественного новообразования низкий и оценивается как 1 случай на 5 тыс. пациентов - для взрослых, которые принимали лекарство, произведенное из этой субстанции, в наивысшей дозе (320 мг) ежедневно с июля 2012 года по июль 2018-го. У пациентов, которые принимали этот препарат в меньшей дозе или меньше времени, риск, соответственно, ниже.

Лекарства на основе валсартана китайского производства были зарегистрированы на территории Беларуси позже 2012 года. В частности, "Валз" и "Валз Н" - в декабре 2014 года, "Валзан Ламира" - в январе 2016-го.

Пациентам не следует прекращать прием валсартана без соответствующей рекомендации лечащего врача. При обращении за следующим рецептом на валсартансодержащее лекарство выписывается препарат другого производителя (или назначается иное лечение).-0-