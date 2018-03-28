Минздрав в ближайшее время уделит особое внимание пожарной безопасности в больницах

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав в ближайшее время уделит особое внимание пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, посещая посольство России в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Буквально в пятницу на коллегии в Министерстве здравоохранения мы будем рассматривать результаты работы по Директиве №1 ("О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". - Прим. БЕЛТА), в том числе вопросы пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения", - рассказал Валерий Малашко.
Министр отметил, что больницы - это места с круглосуточным пребыванием людей, некоторым из них нелегко передвигаться, а значит, в случае возможной опасности они не смогут сами покинуть помещение или быстро сориентироваться при эвакуации.
"Мы регулярно обследуем здания и сооружения, проводим тренировочные мероприятия с медицинским персоналом", - обратил внимание он.
Касаясь трагедии в Кемерово, когда в результате пожара в торговом центре погибло большое количество людей, Валерий Малашко сказал, что врачи часто сталкиваются со смертью, но, когда она забирает здоровых детей, с этим трудно смириться и непросто осознать. "Мы должны сделать все для того, чтобы такого рода трагедии и случаи не повторялись", - подчеркнул руководитель ведомства.-0-
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