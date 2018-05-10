Минздравы Беларуси и Японии заключили меморандум о сотрудничестве

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве подписан между Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии на белорусско-японском экономическом форуме. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

Подписи под документом поставили руководитель белорусской делегации на форуме, министр здравоохранения Валерий Малашко и его японский коллега Кацунобу Като. Меморандум направлен на дальнейшее развитие взаимодействия белорусских медицинских учреждений и специалистов с японскими партнерами.

Во время визита в Японию Валерий Малашко также встретился с государственным министром иностранных дел Японии Кадзуюки Накане, руководителем группы межпарламентской дружбы Япония-Беларусь Хиромиши Ватанабэ.

Во время инвестиционной части форума, которая прошла на площадке Японского агентства по развитию внешней торговли, более ста бизнесменов из Беларуси и Японии обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития инвестиционного сотрудничества, а также провели переговоры по вопросам участия японских компаний в проектах "Великий камень" и "Японско-белорусская промышленная зона на Могилевщине".

"Перспективными направлениями сотрудничества в инвестиционной сфере могут стать фармацевтика, производство компонентов для электромобилей, диагностического оборудования нового поколения, музыкальных инструментов и звукоусиливающей аппаратуры", - отметили в посольстве.

Важным элементом программы визита белорусской делегации в Японию стали встречи с активом Белорусско-японского общества дружбы, японскими друзьями Беларуси и соотечественниками, проживающими в Японии. Силами белорусской диаспоры организованы выступления детского хореографического коллектива Elena Bare Kyoshitsu, вокального ансамбля "Примавера", а также исполнителя Никиты Ямашиты.

На отдельном стенде была представлена фотоэкспозиция "Диалог Беларусь-Япония", подготовленная совместно с Белорусским телеграфным агентством.

Японские участники мероприятия ознакомились с продукцией белорусских производителей кондитерских, мясных, молочных изделий, а также березового сока и крепких алкогольных напитков.-0-