Минжилкомхоз подготовит предложения по совершенствованию деятельности организаций застройщиков и ТС

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовит предложения по совершенствованию деятельности организаций застройщиков и товариществ собственников. Соответствующее поручение дал вице-премьер Анатолий Калинин по итогам приема граждан, который прошел в Гродно с участием председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Жители областного центра обратились к заместителю премьер-министра с вопросами, требующими, на их взгляд, решения на законодательном уровне. Председатели товарищества собственников и ЖСПК подняли вопросы эксплуатации, содержания и обслуживания жилых домов. В частности, предложено тариф на электроэнергию, потребляемую на освещение мест общего пользования, а также на движение лифтов в многоквартирных жилых домах применять не к числу проживающих в квартире, а к общей площади занимаемого жилого помещения.

Заместитель премьер-министра пояснил, что в стране проводится социальная политика, которая учитывает интересы всех граждан. Подходы к тарифной политике выверялись государственными органами исходя из интересов граждан. Затратный механизм по каждой жилищно-коммунальной услуге рассчитан исходя из строго нормированной структуры затрат, сформированной государственными организациями, обслуживающими жилищный фонд. Предложен тариф, который население сможет оплатить.

Как рассказал Анатолий Калинин, в течение последних двух лет затраты в секторе жилищно-коммунального обслуживания снижены более чем на Br370 млн. В стране около 94% жилищного фонда находится в частной собственности. В Минске доля жилья товариществ собственников и организаций застройщиков, обслуживаемого организациями жилищно-коммунального хозяйства, уже достигает 65%, в других городах - в среднем 48%.

Один из вопросов, поднятых на приеме, касался отнесения таких услуг, как видеонаблюдение и обслуживание запорно-переговорных устройств в жилых домах, к основным жилищно-коммунальным услугам. Менеджеры товариществ застройщиков считают, что плата за их обслуживание должна стать обязательной для всех жильцов, если решение об установке было принято большинством проживающих. Заместитель премьер-министра пояснил, что это договорные отношения, и здесь надо с жильцами договориться.

По результатам приема граждан Минжилкомхозу поручено организовать в феврале 2018 года круглый стол с участием представителей ЖСПК и ТС, включая заявителей, облисполкомов и Минского горисполкома по поднимаемым ими проблемным вопросам. Необходимые предложения по совершенствованию деятельности организаций застройщиков и ТС поручено предусмотреть в подготавливаемом министерством проекте нормативного правового акта.

В контексте безвизового режима для иностранных туристов обсуждалось предложение касательно организации регулярного авиасообщения с привлечением компаний-лоукостеров. Анатолий Калинин подчеркнул, что к концу февраля 2018 года руководство Минтранса и Гродненской области должны внести в правительство предложения о развитии авиасообщения.

Кроме того, на приеме граждан в облисполкоме обсуждался ряд вопросов, связанных с созданием условий для привлечения туристов в Гродненский регион. Как отметил Анатолий Калинин, для этого необходимо развивать торговлю, общественное питание, гостиничный бизнес, агроэкоусадебы, а также городскую инфраструктуру.

По итогам приема граждан подготовлен протокол поручений.-0-