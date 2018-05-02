Минжилкомхоз проверяет противопожарное состояние жилфонда

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси проверяет противопожарное состояние жилищного фонда, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по работе с обращениями граждан и средств массовой информации Минжилкомхоза Геннадий Акстилович.

"По инициативе министерства сотрудники центрального аппарата проводят мониторинг противопожарного состояния жилищного фонда. Проверяем дома на предмет захламления мест общего пользования, ограничения доступа в подвальные помещения, техподполье, на кровлю. Уже провели мониторинг в Минской, Брестской и Гродненской областях. В ближайшее время планируем проверить остальные области для принятия соответствующих мер реагирования со стороны местных исполнительных и распорядительных органов", - рассказал Геннадий Акстилович.

Во время мониторинга проверено уже более 100 домов. В жилфонде трех областей были выявлены нарушения. "В основном они связаны с открытыми подвальными помещениями, были выявлены и чердачные помещения без ограничения доступа", - уточнил представитель министерства.

Мониторинг противопожарного состояния жилфонда проводится на регулярной основе в том числе во время проверки технического состояния жилфонда. "Как минимум два раза в год - в ходе весеннего и осеннего плановых осмотров - должен быть проверен весь жилфонд не только в части соответствия противопожарным нормам безопасности, но и в целом по эксплуатации, формированию текущих и перспективных списков капитального ремонта. Нынешний мониторинг выполняется для контроля эффективности выполнения требований плановых осмотров", - отметил Геннадий Акстилович.

Причиной пожара в многоквартирных жилых домах нередко становится возгорание в подвальных помещениях. "Настроены продолжать этот мониторинг до тех пор, пока местные органы власти не примут необходимый комплекс мер, чтобы эти факты исключить", - резюмировал начальник отдела.-0-