Миротворческое учение ОДКБ пройдет с 30 октября по 2 ноября

25 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное учение "Нерушимое братство-2018" с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Свердловской области с 30 октября по 2 ноября, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Тема учения - "Подготовка и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе на территории государства, не являющегося членом ОДКБ, по резолюции Совета безопасности ООН". В маневрах примут участие воинские контингенты из шести государств - членов ОДКБ (Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана), оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

Планируется, что общая численность участников учения составит около 1,3 тыс. человек, 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов. На первом этапе учения будет осуществляться подготовка операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ (КМС ОДКБ). Во время второго этапа предусмотрен розыгрыш практических действий по выполнению задач подразделениями КМС ОДКБ по поддержанию мира.

"В ходе маневров "Нерушимое братство-2018" миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ отработают действия по осуществлению контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, выполнение задач по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак международных террористических организаций, а также по контролю перевозок, пресечению противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - отметил пресс-секретарь.

В качестве наблюдателей на учение "Нерушимое братство-2018" приглашены представители Секретариата ООН, военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в России, представители международных и региональных организаций, средств массовой информации.

Пресс-секретарь напомнил, что учение "Нерушимое братство-2018" проводится в рамках ежегодного совместного оперативно-стратегического учения с войсками (коллективными силами) ОДКБ "Боевое братство-2018" как его завершающий этап - этап восстановления и поддержания мира в регионе.-0-