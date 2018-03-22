Митинг-реквием пройдет сегодня в мемориальном комплексе "Хатынь"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинг-реквием "Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы" пройдет сегодня в мемориальном комплексе "Хатынь", сообщает БЕЛТА.

Программа митинга-реквиема построена с использованием приема погружения в историю, ведущего зрителей от событий 75-летней давности к современности. Запланировано возложение венков от главы государства, госорганов, общественных и религиозных организаций, дипкорпуса к Вечному огню. Состоится всебелорусская молитва о мире, к которой присоединятся руководители четырех ведущих религиозных конфессий страны - православной, католической, мусульманской, иудейской. До начала митинга-реквиема в здании фотодокументальной экспозиции мемориального комплекса запланирована церемония специального памятного гашения художественного маркированного конверта.

В преддверии 75-летия хатынской трагедии в Беларуси прошла серия мероприятий, посвященных этой трагической дате. Все они имеют международный общественно-политический характер и подчеркивает роль Беларуси в сохранении исторической правды о событиях Второй мировой войны, а также вклад страны в недопущение возрождения нацизма и сохранение мира на Земле в современных условиях.

Сегодня исполняется 75 лет с того дня, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. 22 марта 1943 года они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс стал мировым символом бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.-0-