Митинг-реквием в память о 77-й годовщине начала войны проходит в Брестской крепости

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, проходит в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Траурная церемония началась в половине четвертого утра с лазерной постановки "Вторжение". Фонограмму из знаменитой симфонии Дмитрия Шостаковича дополнили пулеметные выстрелы и залпы артиллерийской батареи. На установленном у Вечного огня экране демонстрируются фотографии защитников крепости.

На площади Церемониалов собралось множество людей. Самые почетные гости мероприятия - ветераны - разместились на специально установленных для них стульях.

Встречать рассвет 22 июня в цитадели над Бугом для многих уже стало традицией. На 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Брест приехали более полутора десятка официальных делегаций, в том числе из Москвы, Ставрополья, Ленинградской области. Своих представителей направила ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области, Киевское товарищество ветеранов разведки ВМФ. Также среди гостей - участники военно-исторического слета "22 июня. Брестская крепость", бронепробега "Дорога мужества", международного мотоавтопробега "Победа без границ".

Митингу предшествовала акция "Дорога памяти". От главного входа в мемориал "Звезды" до площади Церемониалов были установлены лампады и фонари, которые указывали путь участникам и зрителям траурной церемонии к месту событий. На экране демонстрировались кадры довоенной советской кинохроники, фотографии воинов-защитников Брестской крепости, при этом метроном отсчитывал последние часы и минуты мирной жизни.-0-

Фото Вадима Якубенка