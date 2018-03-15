Митрополит Павел: белорусский народ делает все для поддержания согласия и взаимопонимания в стране

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ Беларуси делает все для поддержания согласия и взаимопонимания в своей стране. Об этом сегодня заявил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время празднования Дня православной книги в Духовно-образовательном центре в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Митрополит подчеркнул, что белорусский народ имеет опыт страшных военных лихолетий. "Белорусы знают цену мира и поэтому делают все возможное, чтобы на этой благословенной земле царили мир, согласие и взаимопонимание", - сказал он.

Владыка также отметил, что Беларусь имеет богатую духовную культуру, популяризации и развитию которой способствует в том числе проведение дней православной книги.

Серия тематических мероприятий состоялась сегодня в Духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Для посетителей торжества организовали экскурсии в Церковно-исторический музей Белорусской православной церкви при Минской духовной академии. Вниманию гостей представили экспозиции книг белорусских православных издательств. Также в этот день прошли встречи с православными поэтами и писателями - авторами новых книг, вышедших в издательствах Белорусского экзархата.

Мероприятия, посвященные православной книге, пройдут в марте во всех епархиях Белорусского экзархата, в публичных и церковных библиотеках, средних и высших учебных заведениях, а также духовных школах БПЦ.

Организаторами Дня православной книги выступают издательский совет БПЦ, Минская духовная академия, Свято-Елисаветинский монастырь, Минкультуры и Минобразования Беларуси.-0-

Фото Геннадия Жинкова