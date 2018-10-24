Мицкевич: медиация в школе содействует становлению детей как ответственных членов общества

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьная медиация содействует становлению детей как ответственных и конструктивных членов общества, заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси, председатель Союза юристов Валерий Мицкевич на круглом столе в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Пилотный проект белоруской школьной медиации под девизом "Учимся понимать друг друга" развивается с 2015 года под эгидой Союза юристов. Он был начат центром "Медиация и право" в одной из столичных школ. С каждым годом в него вовлекается все больше учреждений образования по всей стране. По мнению Валерия Мицкевича, медиация в школах является интересным и полезным инструментом в практике работы государственной системы образования.

Сформировавшиеся в период учебы в школе или институте внутренние конфликты и обиды могут носить латентный характер. И без своевременного выявления и устранения они потенциально способны не просто усложнить отношения человека с окружающими, но и проявиться в негативных чертах характера, вызванных ими жизненных неурядицах. В этой связи на использование медиативных процедур в школах возлагаются особые надежды, отметил председатель Союза юристов.

Успешное применение медиации в учебных заведениях не только содействует налаживанию нормальных социальных отношений между учениками, родителями, педагогами, но и способно благоприятно повлиять на поиск детьми и подростками своего места в коллективе и становление в будущем их как ответственных и конструктивных членов общества, добавил Валерий Мицкевич.

Еще несколько лет назад в Беларуси о медиации говорили лишь как о передовом опыте в сфере урегулирования конфликтов с помощью третьей нейтральной стороны, широко распространенном в странах дальнего зарубежья. Однако после принятия соответствующего закона в республике есть этот реально действующий институт. Медиация позволяет гражданам и субъектам хозяйствования без обращения в суд быстро, конфиденциально и, что самое главное, добровольно найти взаимовыгодное решение. Этот подход может успешно применяться для разрешения хозяйственных, семейных, трудовых, корпоративных и других гражданско-правовых конфликтов, он способствует налаживанию конструктивных отношений и атмосферы взаимопонимания во всех сферах общественной жизни.

Участниками круглого стола "Белорусская школьная служба медиации: влияние на образовательный процесс и тенденции развития в Республике Беларусь" стали представители заинтересованных государственных органов и организаций, в том числе педагоги, медиаторы и адвокаты. Его организаторами выступили Министерство юстиции совместно с представительством Детского фонда ООН в Беларуси, общественным объединением "Белорусский республиканский союз юристов" и учебно-практическим учреждением "Центр "Медиация и право".-0-