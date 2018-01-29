29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович нацеливает парламентариев активнее привлекать к разработке законопроектов ученых и экспертов. Об этом сегодня шла речь на заседании президиума верхней палаты белорусского парламента, сообщили в ее пресс-службе БЕЛТА.

Михаил Мясникович обратил внимание на три базовых принципа, которые важно соблюдать в законотворческой деятельности. Прежде всего это соблюдение при разработке проектов законов "пакетного принципа", что предусматривает одновременную подготовку законопроекта и связанных с ним нормативных правовых актов, в том числе подзаконных в его исполнение. Кроме того, важно активнее привлекать к разработке законопроектов ученых и экспертов. Научная экспертиза обеспечит более качественную подготовку законопроектов, позволит избегать ошибок. "В обязательном порядке должно быть и прогнозирование последствий принятия проектов законов", - добавил спикер.

На заседании обсуждались условия реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства" и декрета №1 "О содействии занятости". Кроме того, рассматривался отчет о деятельности постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию в 2017 году и задачах на 2018 год.

В заседании приняли участие представители министерств образования, труда и социальной защиты, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук, Палаты представителей Национального собрания.-0-