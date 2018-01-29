29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович нацеливает парламентариев активнее привлекать к разработке законопроектов ученых и экспертов. Об этом сегодня шла речь на заседании президиума верхней палаты белорусского парламента, сообщили в ее пресс-службе БЕЛТА.
Михаил Мясникович обратил внимание на три базовых принципа, которые важно соблюдать в законотворческой деятельности. Прежде всего это соблюдение при разработке проектов законов "пакетного принципа", что предусматривает одновременную подготовку законопроекта и связанных с ним нормативных правовых актов, в том числе подзаконных в его исполнение. Кроме того, важно активнее привлекать к разработке законопроектов ученых и экспертов. Научная экспертиза обеспечит более качественную подготовку законопроектов, позволит избегать ошибок. "В обязательном порядке должно быть и прогнозирование последствий принятия проектов законов", - добавил спикер.
На заседании обсуждались условия реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства" и декрета №1 "О содействии занятости". Кроме того, рассматривался отчет о деятельности постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию в 2017 году и задачах на 2018 год.
В заседании приняли участие представители министерств образования, труда и социальной защиты, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук, Палаты представителей Национального собрания.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.453 BYN
|2.46 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.979 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5207 BYN
|3.505 BYN
|3.518 BYN