8 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович нацеливает парламентариев на индивидуальный подход к гражданам в вопросах трудоустройства. Об этом он сообщил в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.
"У нас появилась дополнительная функция. Она не столько нова по своей сути, сколько оказалась более востребованной в последнее время. Речь идет о декрете №1 - о содействии занятости. Президент записал в этом декрете, что комиссии (районные, городские, областные), как правило, возглавляются председателями соответствующих советов", - сказал Михаил Мясникович.
"Самое главное в этих комиссиях - индивидуальный подход. - сказал он. - Надо увидеть человека. А увидеть это можно через депутатов, которые работают рядом", - сказал Михаил Мясникович, отвечая на вопрос о том, на что он ориентирует сенаторов в Год малой родины.-0-
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