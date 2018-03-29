Мясникович обсудил со специалистами перспективы внедрения 3D-технологий в белорусскую стоматологию

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня, посещая 12-ю городскую клиническую стоматологическую поликлинику в Минске, обсудил со специалистами перспективы внедрения 3D-технологий в белорусскую стоматологию, передает корреспондент БЕЛТА.
Спикер ознакомился с деятельностью поликлиники и ее материально-технической базой. Здесь оказываются все виды стоматологических услуг, изготавливаются все виды зубных протезов. Развитие стоматологии, уверены специалисты, связано с внедрением 3D-технологий. Во время встречи с председателем Совета Республики главный врач поликлиники Владимир Кравченок обратил внимание, что пока нет возможности их использовать. Коммерческие организации и владельцы оборудования не спешат их регистрировать в Министерстве здравоохранения. Это занимает определенное время, а технологии, материалы устаревают быстро.
Использование 3D-принтеров открывает перед медициной, в том числе стоматологией, большие возможности, отметил в беседе с журналистами Владимир Кравченок. "С их помощью можно печатать хирургические навигационные шаблоны, практически всю гамму зубных протезов", - пояснил он.
Здание 12-й городской клинической стоматологической поликлиники было реконструировано в 2008-2010 годах. За счет внебюджетных средств здесь приобрели компьютерный томограф. В поликлинике хорошо развита имплантация - в год специалисты устанавливают около 700 имплантов. Кроме того, здесь оборудовано современное централизованное стерилизационное отделение, в котором исключено механическое очищение медицинских инструментов.-0-
Фото Геннадия Жинкова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4087 BYN
|2.405 BYN
|2.413 BYN
|USD
|1.9568 BYN
|1.952 BYN
|1.957 BYN
|RUB
|3.3893 BYN
|3.385 BYN
|3.393 BYN