Мясникович предлагает создать в Беларуси НПЦ водного хозяйства

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает создать научно-практический центр водного хозяйства в структуре Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.
"Госрегулирование, ведение и мониторинг балансов водных ресурсов, научно-техническую водную политику целесообразно проводить из единого республиканского центра. По моему мнению, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды должен быть такой научно-практический центр водного хозяйства", - сказал Михаил Мясникович.
Он подчеркнул, что пресная вода - огромное национальное достояние, как лесные ресурсы и калийные соли, которому нужно уделять больше внимания. "В последние годы по этим проблемам серьезных научных исследований не ведется, нет единой системы управления. Из-за этого во многом участились факты нерационального водопользования, загрязнения водоносных горизонтов, примитивного водного регулирования. Не следует в отрыве от этих вопросов рассматривать мелиорацию и гидроэнергетику", - отметил председатель Совета Республики. По его мнению, особого внимания требует работа очистных сооружений промышленных предприятий.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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