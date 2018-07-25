Мясникович: предприятия Беларуси не всегда готовы к внедрению инноваций

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленные предприятия Беларуси не всегда готовы к внедрению инноваций. Такое мнение высказал сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с ректорами вузов, представителями научных школ БНТУ, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Промышленные предприятия Беларуси не всегда готовы к внедрению инноваций, которые разрабатываются в стенах высшей школы и академических учреждений. Здесь не стоит винить тех или других, нужны механизмы, чтобы наработки, которые дают наука и учреждения образования, содержали минимальные риски для производственников", - сказал Михаил Мясникович.

Что касается подготовки кадров, то, по словам председателя Совета Республики, заказ науке и образованию в первую очередь должна давать промышленность. "Не совсем оптимальное решение, когда заказ на подготовку кадров формирует Министерство труда и социальной защиты. Они работают с тем, что уже есть, а следует подумать о том, что надо. Поэтому в большей степени это Министерство экономики, а информация туда стекается с мест", - констатировал он.

Михаил Мясникович отметил, что успех экономики страны во многом зависит от того, как и кого готовят высшая школа и средние специальные учебные заведения. "Мы ведем разговор с представителями Министерства образования, Мингорисполкома и горсовета, руководителями вузов, а также руководителями средних специальных учебных заведений и профессионально-технических учреждений в духе тех требований, которые выдвигает глава государства о необходимости повышения качества образования. Человек, который получает диплом, должен быть инновационным, харизматичным. Он в том числе руководитель, который будет не только хорошим специалистом и экспертом, но и организатором производства", - подчеркнул председатель Совета Республики.

"Сегодня состоялось подписание договора о сотрудничестве между отделением физико-технических наук НАН и БНТУ. Это те инструменты, звенья, которые позволяют говорить о связи науки, образования и производства", - добавил он.

Михаил Мясникович посетил научно-технологический парк БНТУ "Политехник", где встретился с ректорами вузов, представителями научных школ БНТУ, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Участники обсуждали развитие системы образования, поддержку молодых кадров, усиление взаимодействия высшей школы с реальным сектором экономики. После этого состоялся прием граждан Советского района. Они интересовались возможностью выплаты минимальной социальной стипендии для всех студентов, правом присвоения ученых званий, строительством студенческого кампуса.-0-