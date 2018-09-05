5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович призвал молодежь быть активной в решении важных для общества и страны вопросов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики по итогам встречи спикера с делегацией молодежного парламента Чаусского районного Совета депутатов.
Во встрече также участвовал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов.
Во время общения с молодыми людьми Михаил Мясникович призвал их быть активными в решении важных для общества и страны вопросов, высказывать свои идеи и предложения. Участие в молодежном парламенте - это возможность проявить свои лидерские качества, научиться работать в команде, умению выдвигать идеи и отстаивать свою точку зрения, отметил он.
Председатель Совета Республики также рассказал о ходе подготовки новой редакции Кодекса об образовании. Советом Республики направлены в Совет Министров предложения по совершенствованию нормативных предписаний Кодекса. Они были поддержаны и учтены. Эти предложения касались обеспечения взаимосвязи воспитания и обучения в образовательном процессе, развития современной информационной среды и системы поддержки талантливой молодежи, подготовки кадров для инновационных, экспортно ориентированных предприятий с учетом усиления практической направленности обучения и др.
Особое внимание во время разговора с молодыми парламентариями было уделено вопросам подготовки V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября. Предусматрено множество молодежных мероприятий. Это форум Беларуси и России "Молодежь за Союзное государство", слет студенческих отрядов двух стран, видеомост "Открытый диалог", финал конкурса музыкального исполнительского искусства юных талантов Могилевской и Брянской областей, турнир по хоккею с шайбой Спартакиады Союзного государства для детей и юношества и др.-0-
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