Младенческая смертность за январь-август в Беларуси составила 2,4 промилле

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младенческая смертность за январь-август в Беларуси составила 2,4 на 1 тыс. родившихся живыми, сообщила журналистам начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Людмила Легкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Показатель младенческой смертности за 2017 год - 3,2 на 1 тыс. детей, родившихся живыми. По оперативной информации, младенческая смертность по итогам 8 месяцев - 2,4 промилле", - сказала Людмила Легкая.

Показатель материнской смертности не превышает 2 случая на 100 тыс. младенцев, родившихся живыми. По интегральному показателю материнской и младенческой смертности Беларусь занимает одну из лучших позиций на постсоветском пространстве и в Европе. Как следует из последнего исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), республика по показателю неонатальной смертности занимает восьмое место среди развитых стран.

По словам Людмилы Легкой, такие хорошие показатели служба имеет благодаря стабильному финансированию, государственной поддержке. В Беларуси выстроена разноуровневая система оказания медпомощи матерям и детям: есть четыре технологических уровня - от районного до РНПЦ "Мать и дитя". Внедряются новые методы, которые касаются как выхаживания, так и проведения высокотехнологичных оперативных вмешательств в области кардиохирургии, нейрохирургии и др.

В Минске 3-4 октября проходит десятый Съезд педиатров. Специалисты со всей Беларуси и приглашенные гости из других стран обсуждают научные и практические аспекты развития педиатрии, проблемы проведения аудита качества оказания медпомощи детям, современные технологии медицинской генетики и пренатальной диагностики, питание здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактику, перинатальную медицину и неотложные состояния. Также планируется уделить внимание проблеме детской инвалидности и ее профилактике. С докладами выступят специалисты из Беларуси, Германии, Чехии, России, Армении и др.

Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси и РНПЦ "Мать и дитя".-0-