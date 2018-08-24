Младенца весом 640 г спасли в РНПЦ "Мать и дитя"

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ "Мать и дитя" успешно оказали медпомощь новорожденному с экстремально низкой массой тела, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Малыш родился на 25-й неделе. Он весил при рождении всего 640 г. Из-за тяжелого состояния матери врачи приняли решение проводить экстренную операцию кесарева сечения.

С первых минут жизни малышу оказывалась специализированная медицинская помощь, проводилась искусственная вентиляция легких, инфузионная терапия. Современные перинатальные технологии дают таким детям шанс на выживание. Благодаря высокопрофессиональным действиям врачей и медицинских сестер РНПЦ "Мать и дитя" удалось стабилизировать состояние малыша, научить его заново дышать и обходиться без искусственной системы жизнеобеспечения.

Сейчас угрозы для жизни мальчика нет. Для дальнейшего лечения он переведен в плановое отделение на совместное пребывание с мамой. Ему предстоит долгий путь к выздоровлению.

Как отметили в Минздраве, выхаживание детей с массой тела менее 1 кг, рожденных ранее 28-й недели гестации, - одна из самых сложных медико-организационных проблем. Новорожденных с экстремально низкой массой тела выделяют в отдельную категорию в связи с тем, что проблемы их выхаживания обусловлены глубокой степенью морфофункциональной незрелости.-0-