Многие обращения граждан вызваны нерасторопностью служб на местах - Герасимов

5 марта, Дрогичин /Корр. БЕЛТА/. Многие обращения граждан вызваны нерасторопностью служб на местах. Об этом сообщил сегодня журналистам помощник Президента - главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов после выездного личного приема граждан в Дрогичине, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к помощнику Президента записались десять человек. Многие обращения так или иначе касались проблем занятости, что не удивительно для района, который в 2018 году попал в перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. "Вопросы трудоустройства свойственны Дрогичинскому району. Здесь очень остро стоит проблема занятости, организации новых производств. Есть и другие вопросы, непосредственно касающиеся работы местных органов власти. Когда службы, которые давно должны были решить проблемы, этого просто не делают, отсюда и возникают обращения, как сегодня", - отметил Василий Герасимов.

В пример он привел два обращения. Так, житель Дрогичина собрал уникальную коллекцию монет, утюгов, самоваров и мечтает создать музей. Энтузиаст приобрел у потомков бывших владельцев старинную мельницу в деревне Лесники, чтобы перевезти ее в райцентр. После этого о мельнице вспомнили и те, кто отвечает в районе за развитие культуры и сохранение исторического наследия. Дело будут рассматривать в судебной инстанции. "Дело даже не в мельнице. Речь о том, что человек хочет организовать музей. Это же прекрасно, когда есть такие энтузиасты. Давно надо было на него обратить внимание, чем-то помочь. Этого сделано не было, звучат какие-то непонятные оправдания, - сказал Василий Герасимов. - Другой предприниматель хочет построить кафе-магазин. В Дрогичине не так много подобных пунктов общественного питания. Тем не менее он с 2015 года ходит и не может решить вопрос. С такими специалистами надо разбираться".

По окончании приема помощник Президента познакомился с кадровым резервом Дрогичинского района. Все поступившие во время приема обращения взяты на контроль.-0-