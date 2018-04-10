10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многоэтажки с технологией "умный дом" появятся в Беларуси в 2019 году. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Калинин отметил, что в Беларуси более 20 тыс. индивидуальных домов оснащены умными технологиями в быту. "Стоит задача построить несколько многоэтажных домов, которые будут оснащены самыми последними достижениями в области ИТ-индустрии. Проектировка началась. Я думаю, что в следующем году мы получим такие дома для наших граждан", - сказал он.

Анатолий Калинин

Вице-премьер подчеркнул, что облачные технологии применимы не только в секторах жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, здравоохранения. "Они должны затронуть все отрасли экономики. Облачные технологии способны дать импульс развитию экономики страны в целом. Мы должны их развивать", - уверен Анатолий Калинин.-0-