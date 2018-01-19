МНС намерено развивать взаимодействие с субъектами хозяйствования в электронном виде

19 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Взаимодействие налоговых органов с субъектами хозяйствования в электронном виде будет развиваться. Об этом сообщил журналистам министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, который сегодня в Витебске провел личный прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для организации электронного взаимодействия с субъектами хозяйствования уже многое сделано, но эту работу ведомство намерено активно продолжать. Количество сервисов и возможностей будет только расширяться. На мой взгляд, такая форма работы должна стать основным каналом взаимодействия", - подчеркнул министр.

По его словам, сегодня в стране насчитывается уже 280 тыс. субъектов хозяйствования, которые взаимодействуют с налоговыми органами в электронном виде. Это касается не только работы в плане подачи деклараций, совершения каких-то административных процедур, но и в существенной мере - осуществления контрольной деятельности. "В рамках реорганизации, изменения подходов к организации контрольной работы у нас созданы подразделения камерального контроля. Их основная задача - осуществление контрольной деятельности с помощью аналитических инструментов без вмешательства в текущую оперативную деятельность субъектов хозяйствования. За отработанный данными подразделениями период они показали очень высокую эффективность и хорошие результаты, поэтому по таким направлениям мы и будем развиваться", - сказал Сергей Наливайко.

В этой связи он также отметил необходимость приведения баз информационных ресурсов госорганов в актуальное состояние. "В этом мы видим основную задачу на 2018 год. Что касается налоговиков, то мы и технически, и технологически к этому готовы", - добавил министр.-0-