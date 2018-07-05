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МНС планирует предоставить самозанятым возможность онлайн предупреждать налоговую о начале работы

Общество 05.07.2018 | 14:33
Фото из архива
Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам планирует предоставить самозанятым возможность онлайн уведомить налоговый орган о начале работы, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Сегодня главная обязанность человека, который работает по указу №337, - написать в налоговый орган заявление и уплатить до начала осуществления деятельности сумму налога. До конца года планируется реализовать возможность подачи заявления об осуществлении деятельности по этому указу в электронном виде. Мы продолжим продвигать стратегию, направленную на то, чтобы взаимодействие с налоговыми органами было удаленным, чтобы не было практически никакой необходимости посещать налоговые органы", - подчеркнул министр.

Сергей Наливайко напомнил, что за 5 месяцев текущего года более 5 тыс. человек дополнительно стали заниматься видами деятельности, которые теперь не требуют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. "Да, там не такие большие поступления в бюджет, если говорить о цифрах - чуть более Br1 млн. В масштабах страны это небольшие деньги, но эти люди делают первые шаги в бизнесе, и некоторые из них, убежден, вырастут в крупные субъекты хозяйствования, серьезных налогоплательщиков. Самое главное - пропадает боязнь заниматься бизнесом, потому что это просто и понятно", - подчеркнул он.

Указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц" был принят в 2017 году для стимулирования занятости населения и упрощения условий осуществления деятельности физическими лицами.

Право осуществлять деятельность без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическим лицам было предоставлено с 2009 года. Первоначально было определено шесть видов услуг, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых граждане производят уплату единого налога. Ставки устанавливаются областными Советами депутатов и Минским горсоветом. При этом у граждан нет обязанности по ведению учета, использованию кассовых суммирующих аппаратов, а также по представлению какой-либо отчетности.

"Для дальнейшего вовлечения физических лиц в легальную деятельность указ №337 расширил перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, среди них: ремонт и производство одежды и обуви; штукатурные и малярные работы; кладка печей и каминов; ремонт компьютеров и обучение работе на компьютере; услуги парикмахера. Документ предоставил гражданам право продавать изготовленные ими хлебобулочные, кондитерские изделия и готовую кулинарную продукцию на торговых местах на рынках или в других местах, установленных местными исполнительными органами. В настоящее время таких видов деятельности 30. Они не требуют получения лицензии или других специальных разрешений. Эти виды деятельности наиболее ожидаемы и востребованы обществом", - констатировал министр.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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Министерство по налогам и сборам, Наливайко
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