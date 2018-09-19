МНС предлагает обсудить проект закона об ограничении доступа в онлайн-казино

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект закона "О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в МНС.

Проект закона разработан для исполнения указа от 7 августа 2018 года №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса". Указом №305 вводится новая терминология и новый понятийный аппарат, в том числе в связи с легализацией такого нового вида деятельности в сфере игорного бизнеса, как содержание виртуального игорного заведения (онлайн-казино). Так, с 1 апреля 2019 года (дата вступления в силу основных положений указа №305) физические лица могут ограничиваться не только в посещении игорных заведений и участии в азартных играх, но и в посещении виртуальных игорных заведений.

С учетом этого проектом закона предусмотрено внесение соответствующих корректировок в нормы Гражданского процессуального кодекса и Хозяйственного процессуального кодекса, касающиеся вопросов ограничения физических лиц в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

Подробнее с проектом закона можно ознакомиться на официальном сайте МНС в разделе "Общественное обсуждение законопроектов".

Предложения по проекту будут приниматься по 21 сентября на электронный ящик uklib@nalog.gov.by.-0-