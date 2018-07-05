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МНС предлагает повысить возрастной порог для посещения игорных заведений до 21 года

Общество 05.07.2018 | 12:29
Фото из архива
Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам предлагает повысить возрастной порог для посещения игорных заведений до 21 года. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил руководитель ведомства Сергей Наливайко.

По словам министра, эту норму содержит разработанный МНС проект указа, который станет заключительным этапом реализации Концепции развития игорного бизнеса в Республике Беларусь. "Для минимизации негативного воздействия азартных игр на население республики проект документа предусматривает увеличение возрастного ценза для посещения игорных заведений с 18 лет до 21 года, а также содержит запрет для посетителей игорных заведений и виртуальных игорных заведений предоставлять другим посетителям, равно как и участникам азартных игр, денежных средств (электронных денег) либо их эквивалента (фишек, жетонов, иного) для участия в азартных играх", - отметил Сергей Наливайко.

Проект указа предусматривает легализацию в республике игорного бизнеса онлайн; возможность признания на договорной основе результатов испытаний и экспертиз моделей игровых автоматов, а также виртуальных игорных заведений, проведенных зарубежными уполномоченными органами (организациями).

Также планируется принять дополнительные меры, направленные на улучшение условий ведения деятельности в сфере игорного бизнеса. В частности, рассматривается возможность отмены административной процедуры по регистрации в налоговых органах объектов налогообложения налогом на игорный бизнес (игровых автоматов, игровых столов, касс букмекерских контор и касс тотализаторов); ведения учета объектов налогообложения в специальной компьютерной кассовой системе (СККС); уплаты налога на игорный бизнес в фиксированной сумме, исходя из фактического подключения игрового оборудования к СККС, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. Для тех плательщиков, которые используют игровое оборудование менее 15 календарных дней в налоговом периоде, предлагается предусмотреть уменьшение фиксированной ставки налога на игорный бизнес на 50%. Как правило, это организаторы азартных игр, которые открывают бизнес, проводят покерные турниры, модернизируют игровое оборудование, устанавливают новые объекты налогообложения налогом на игорный бизнес, либо производят их ремонт. Кроме того, проект документа содержит предложения по введению переходного периода (два года со дня вступления в силу положений проекта указа) для организаторов букмекерских игр и игр тотализатора, осуществляющих свою деятельность посредством интернета. В течение этого срока они смогут осуществлять деятельность на основании специального разрешения (лицензии), выданного до вступления в силу указа (без составляющей работы и услуги "содержание виртуального игорного заведения") и тем самым адаптироваться к новым требованиям, предъявляемым указом к порядку осуществления деятельности в сети Интернет. Предлагается ввести требования по аттестации системы защиты информации виртуального игорного заведения, проведению необходимых экспертиз виртуального игорного заведения и т.д.

"На данном этапе, учитывая планируемую легализацию азартных игр онлайн и дополнительные инвестиции, необходимые для организации нового вида деятельности в игорном бизнесе, МНС не планирует каких-либо изменений в политике налогообложения этой деятельности", - уточнил Сергей Наливайко. Так, фиксированные ставки налога на игорный бизнес планируется сохранить на ближайшие три года без изменений, на уровне ставок налога, установленных на 2018 год.

Министр напомнил, что организации, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, применяют особый режим налогообложения, т.е. специальный порядок исчисления и уплаты налогов, сборов (пошлин), который предусматривает замену совокупности налогов одним налогом. В настоящее время в республике действует комбинированная ставка налога на игорный бизнес - фиксированная ставка плюс 4% от положительной разницы между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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Министерство по налогам и сборам, Наливайко
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