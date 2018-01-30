МНС прогнозирует дальнейший рост числа плательщиков единого налога

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам прогнозирует дальнейший рост числа плательщиков единого налога, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

"За последние годы в нашей стране проведена большая работа по упрощению ведения малого бизнеса. Так, максимально упрощена процедура регистрации индивидуального предпринимателя. У граждан есть возможность заниматься ремесленной деятельностью или деятельностью в сфере агроэкотуризма, с уплатой сбора в размере одной базовой величины (БВ с 1 января составляет Br24,5) в год. С 2018 года расширены возможности применения особых режимов налогообложения. Например, ремесленникам предоставлено право реализации своих изделий через интернет либо по почте, в агроусадьбах можно проводить свадьбы, юбилеи, корпоративные мероприятия", - рассказала замминистра.

Отдельными видами деятельности можно заниматься по заявительному принципу, лишь уведомив об этом налоговый орган и уплатив налог, подчеркнула Светлана Шевченко."При этом количество граждан, осуществляющих деятельность на основе уплаты единого налога, ежегодно увеличивается, и в 2017 году их число превысило 22 тыс. человек", - отметила она и заявила, что ведомство прогнозирует дальнейший рост числа плательщиков единого налога.

Замминистра сообщила, что по предложению МНС перечень видов деятельности, которые можно осуществлять по заявительному принципу, расширен: на сегодняшний день в нем 30 позиций. Преимуществами такого рода деятельности является простая система налогообложения, отсутствие обязанности по ведению учета и представления отчетности.

Светлана Шевченко сказала: "На минувшей неделе был подписан декрет №1. Этот документ направлен на максимальное содействие гражданам в трудоустройстве и стимулирование занятости".-0-